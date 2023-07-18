Söke Ticaret Borsası tarafından geçtiğimiz günlerde kurulumu tamamlanan Aydın’ın ilk Trugo Elektrikli Araç Şarj İstasyonu faaliyete geçti.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ve benzeri elektrikli otomobillerin şarj edilebileceği istasyon faaliyete geçti. Söke-Milas Karayolu üzeri Söke Ticaret Borsası önündeki şarj istasyonunda elektrikli araçlar şarj edilmeye başlandı.

Aydın bölgesindeki ilk Trugo Elektrikli Araç Şarj İstasyonu’nu kurmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel; “Şarj istasyonumuzda günümüz ve geleceğin teknolojisi elektrikli araçların şarj olmaya başladığına şahit olmak oldukça güzel. Bu hizmeti vermekten dolayı Söke Ticaret Borsası olarak çok mutluyuz” dedi.