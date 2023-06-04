Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın ihracatı 2023 Mayıs ayında 72,8 milyon dolardan 84 milyon dolara yükseldi.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın’da 2023 yılı Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın’ın Mayıs ayı ihracatı 72,8 milyon dolardan 84 milyon dolara yükseldi. Aydın’ın ihracat rakamlarında yaklaşık yüzde 15 oranında artış yaşanırken, Mayıs ayında Türkiye’nin ihracatı da yüzde 14’lük artışla 21,7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatında ise Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2022 yılı Mayıs ayında 54 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı Mayıs ayında yüzde 29’luk artışla 71 milyon dolara taşıdı. 2023 yılında her ay ihracat artış rekortmeni olan olan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği de 2022 yılı Mayıs ayında 14 milyon dolar olan ihracatını 2023 Mayıs’ında yüzde 461 artırarak 78,4 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, ihracat artış rekortmenliğini sürdürdü.

EİB’nin tarım ihracatı 8 milyar dolara koşuyor

Tarım sektörlerinin ihracatının yüzde 26’lık artışla 503 milyon dolardan 634 milyon dolara yükseldiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi; “Tarım sektörlerimiz 2023 yılında 5 aydır yüzümüzü güldürüyor, ortalama ihracat artış hızının hep üzerinde performans ortaya koyuyor. Tarım sektörlerimizin EİB’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 33’ten, yüzde 40’a çıktı. Tarım sektörlerimiz bu grafiklerini korudukları takdirde son 1 yıllık dönemde 7 milyar 247 milyon dolara ulaşan ihracatlarını 2023 yılı sonunda 8 milyar dolara taşıyacaklar” dedi.

Ege Bölgesi ihracatı 2,8 milyar dolara ulaştı

Ege Bölgesi 2022 yılı Mayıs ayında 2 milyar 327 milyon dolar ihracat yapmışken, 2023 yılı Mayıs ayında 2 milyar 800 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Ege Bölgesi’nin 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracatı ise 12 milyar 995 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi’nin ihracatı 2023 yılının 5 aylık diliminde yüzde 1 arttı.