Aydın’ın iç kesimlerinde görülmesi beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (8 Haziran 2023 Perşembe) Aydın’ın iç kesimlerinde (Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, İncirliova, Efeler, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent çevrelerinde) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.