Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın ihracatı 2023 Mayıs ayında 84 milyon dolar olarak gerçekleşirken Haziran ayı ihracatında yaşanan yüzde 19’luk düşüş ile 68 milyon dolar oldu.

İncir, zeytin ve zeytinyağı gibi önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın’da 2023 yılı Haziran ayı ihracat rakamları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından açıklanan rakamlara göre Aydın’ın Haziran ayı ihracatı 68 milyon dolar oldu. Aydın’ın ihracat rakamlarında bir önceki Mayıs ayına göre yaklaşık yüzde 19 oranında düşüş yaşanırken, Ege Bölgesi’nin 6 aylık ihracatı 15,5 milyar doları aştı.

Türkiye’nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatında ise Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Haziran ayında 66,8 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, kuru meyve sektörünün 6 aylık ihracatı yüzde 6,5’luk artışla 392 milyon dolardan 417 milyon dolara çıktı.

2023 yılında her ay ihracat artış rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2022 yılı Haziran ayında 17,3 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı Haziran ayında yüzde 283’lük artışla 66,3 milyon dolara taşıdı.

Ege Bölgesi ihracatı yüzde 12 düştü

Ege Bölgesi 2022 yılı Haziran ayında 2 milyar 927 milyon dolarlık ihracata imza atmışken, 2023 yılı Haziran ayında Ege Bölgesi’nin ihracatında yüzde 12’lik düşüş yaşandı ve 2 milyar 570 milyon dolara düştü.