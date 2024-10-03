Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’ın Eylül ayı ihracatı 93,6 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Eylül ayında yüzde 2’lik artışla 1 milyar 542 milyon dolarlık ihracata imza attığını açıklarken 2024 yılının 9 aylık döneminde ihracatı yatay bir seyirle 13 milyar 626 milyon dolar oldu, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı da 18 milyar 203 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Paylaşılan verilere göre ise Aydın’ın 2024 yılı Eylül ayı ihracat rakamları da belli oldu. Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın’ın Ağustos ayında 77 milyon dolar olan ihracat rakamı Eylül ayında yaklaşık yüzde 21 artış göstererek 93,6 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi’nin Eylül ayı ihracatı 2 milyar 656 milyon dolar olurken, Aydın 93,6 milyon dolarlık ihracatla Eylül ayını geride bıraktı.

2024/25 sezonunda kuru incir ihracatının iki hafta öne çekilmesi Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (EKMİB) Eylül ayı ihracatının yüzde 44’lük artışla 82 milyon dolardan 118,6 milyon dolara ulaşmasını sağladı. EKMİB, Eylül ayında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.

Yeni sezona hazırlanan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise Eylül ayını 44 milyon 102 bin dolarlık ihracatla geride bıraktı.