Birçok spor branşında adından söz ettiren Aydın’da yapılan seçmelerde en hızlı atletler belli oldu.

Aydın’da başarılı sporcular yetişmeye devam ederken, Kardeşköy Atletizm Pisti’nde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde atletizm seçmeleri düzenlendi. Düzenlenen il seçmeleri sonucunda Aydın’ın en hızlı atletizm sporcuları da belli oldu. İl genelindeki bir çok genç sporcunun katıldığı seçmelerde kıyasıya mücadele yaşanırken, seçilen atletler Aydın’ı temsil edecek.

Seçmelerin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından, Sporcu Eğitim Merkezi için Kardeşköy Atletizm Pisti’nde sporcu seçmeleri yapıldı. Atletizm pistinde gerçekleştirilen seçmelere il ve ilçelerden yüzlerce öğrenci katılım gösterdi” ifadeleri yer aldı.