TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, sezonu 3. sırada tamamlarken, Play-Off birinci turunda Artvin Hopaspor ile eşleşti.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Efeler 09 SFK, ligi 3. sırada tamamlarken, gözler Play-Off maçlarına çevrildi. İkinci lige yükselmek için büyük bir şans yakalayan Efeler temsilcisi Play-Off 1. Tur maçında evinde Artvin Hopaspor’u ağırlayacak. Adnan Menderes Stadı’nda tek maç usulü oynanacak bu müsabaka, 26 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da başlayacak. İkinci lig yolunda önemli bir adım atan Efeler 09 SFK yönetimi ise tüm Efeler halkını, 2. Lig yolunda desteğe beklediğini belirterek, herkesi Cuma günü oynanacak olan maça davet etti.