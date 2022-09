Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı’nda tören düzenlendi.

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı’nda tören düzenlendi.

Aydın’ın bağımsızlık tarihi olan 7 Eylül her yıl coşkuyla kutlanırken, bu yıl da kutlamalar Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. 3 pare top atışı ile başlayan törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk büstüne çelenk bırakarak milli mücadelede vatanlarını korumak için şehit düşen tüm şehitlere saygılarını sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "7 Eylül; bu toprakların hürriyet tutkusu, bağımsızlığa olan inancı, efelerin azmi ve yurt sevdasıdır. Bugün Aydın’ın özgürlük günüdür. Bugün milli mücadele ateşinin yakıldığı bu toprakların kurtuluşunun gururunu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu eşsiz kurtuluş mücadelesinde Aydın iki kez işgal edilip, onurlu direncinin yaşandığı ve iki kez işgalden kurtulan tek şehirdir. Bizler Aydın sancağında düşmana ilk ’dur’ diyen Çete Ayşe, Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe gibi milli mücadele kahramanlarının torunlarıyız. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları her zaman minnet duygularımızla anıyoruz. Milli mücadelede önemli bir yer tutan Aydın’daki direniş de bir milletin yeniden var oluş mücadelesinin eşsiz bir örneğidir. Bu sebeple tam 100 yıldır her 7 Eylül’de aynı gururu yaşıyor ve kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Birlik ve beraberlik ile kazanılmış bu zafer beraberinde Cumhuriyet ile taçlanacak bir demokrasiyi de getirmiştir. Milli mücadelemizin baş komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ’özgürlük be bağımsızlık benim karakterimdir’ demiştir. Aydınlılar, işte bu inançla 100 yıl önce tam bugün zafer kazanmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları, şehitlerimizi ve efelerimizi, saygıyla, minnetle ve özlemle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Başkan Çerçioğlu, konuşmasının ardından bayrak çeken efelere, şehir adına hediyelerini takdim etti. Düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında başarılı olan öğrencilere de hediyeleri Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Mehteran Bando Takımı tarafından hazırlanan mini konserin ardından halk oyunları gösterisi büyük bir coşkuyla izlenirken, Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri Kent Meydanı’nda bulunan şehitlik abidesine karanfil bıraktı.

Törene, Aydın Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler Kaymakamı Erol Arıkan, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın milletvekilleri, il ve ilçe müdürleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.