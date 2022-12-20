Aydın’ın Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde bu gece görülmesi beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın’ın Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde bu gece görülmesi beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bölgemizde etkili olmaya devam eden soğuk hava nedeniyle; bu gece (20-21 Aralık) İzmir’in doğu (Beydağ, Ödemiş ve Kiraz), Aydın’ın doğu (Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent), Balıkesir’in güneydoğu (Bigadiç, Kepsut, Dursunbey ve Sındırgı) ve Manisa’nın doğu (Akhisar, Gördes, Köprübaşı, Demirci, Selendi, Kula, Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli, Turgutlu, Gölmarmara, Kırkağaç ve Saruhanlı) ilçelerinde; 21-22 Aralık gecesinde ise Çanakkale’nin doğu (Çan, Yenice, Biga ve Ezine), Balıkesir il merkezi ve doğu (Balya, İvrindi, Savaştepe, Kepsut, Susurluk, Dursunbey, Bigadiç ve Sındırgı), Manisa’nın kuzeydoğu (Gördes, Köprübaşı, Selendi ve Demirci) ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde gece sıcaklıklarının yer yer 0 derecenin altına inerek hafif şiddette zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.