Aydın’ın iç kesimlerinde beklenen yağışların öğlen saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Aydın’ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Aydın’ın doğu ilçelerinde (Köşk, Çine, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.