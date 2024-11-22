Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan ve merakla takip edilen barajlar, bakımlara alındı.

Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları son yılların en kurak kış döneminin yaşanması sebebiyle alarm verirken, il genelindeki barajlar bakıma alındı. Çine ilçesinde bulunan ve 43 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturan Topçam Barajı ile Karpuzlu ilçesinde bulunan ve 32 bin dekar tarım arazisini suyla buluşturan Yaylakavak Barajı’nda dipsavak bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bölgelerde yapılan çalışmalar aralıksız devam ederken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.