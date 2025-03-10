Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında acı ot diye de bilinen sarmaşık ve kedirgen bu yıl yağışların yetersiz olması sebebiyle az yetişirken vatandaşlar dağlarda ot toplama arayışına başladı.

Aydın’ın acı otu olarak bilinen sarmaşık ve kedirgenler, baharın gelmesiyle birlikte topraktan çıkarak yüzünü göstermeye başladı. Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar bir yandan işsizlere iş olurken, diğer yandan da şehirde yaşayanların sofrasına aş oluyor. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan otlar, bu yıl yağışların yetersiz olması sebebiyle dağlarda az miktarda çıkmaya başladı. Aydın’ın yanı sıra Ege Bölgesi’nde de severek tüketilen kedirgen ve sarmaşıklar, kemik ağrılarından romatizmaya kadar bir çok hastalığa da iyi geldiği biliniyor.

"Yağışlar olursa devam edecek"

Efeler’in dağlarından topladığı kedirgen ve sarmaşıkların yüzünü göstermeye başladığını ifade eden vatandaşlardan Yalçın Can, "Aydınımızın yöresel lezzeti. Dağlarda kendiliğinden yetişiyor ve bin bir emekle toplanıyor. Havaların ısınmasıyla bu otlar çıkmaya başladı. Biz de tarlalarımızdaki işlerimizi yaparken bir yandan da bu otları topluyoruz. Kedirgen biraz daha tatlı olur sarmaşığa göre ama vatandaşlarımız genelde ikisini birlikte alıp karıştırıyor ve öyle yemek yapıyor. Bölgemizin önemli lezzetlerinden. Bu sene yağış olmadığından dağlarda fazla kedirgen ve sarmaşık olmadı. Yağışlar devam ederse bunlar da olmaya devam edecek" dedi.