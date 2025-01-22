İstanbul’da düzenlenen U20 Salon Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil eden sporcular Koray Uygun ve Öykü Ceylin Tekdal Türkiye Şampiyonu olurken, Talha Gülnihal ise Türkiye ikincisi oldu. Üç sporcu da elde ettikleri başarılarla Aydın’ın gurur kaynağı oldu.

U20 Salon Türkiye Şampiyonası, İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Aydınlı atletlerin performansları ise dikkat çekti. Sporcu Eğitim Merkezi bünyesinde yetişen sporculardan Koray Uygun ve Talha Gülnihal ile İncirliova Spor Lisesi sporcusu Öykü Ceylin Tekdal aldıkları derecelerle şampiyonaya damga vurdu. Koray Uygun, kendi yaşı olan U18 yerine bir üst kategori olan U20 60 metre engelli yarışında, 7,87’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarıyla 7,78’lik Türkiye rekoruna oldukça yaklaşan Koray, şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Koray, 8 Şubat’ta Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan U20 Salon Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Aydın adına yarışan Öykü Ceylin Tekdal ise şampiyonaya damgasını vuran genç atletlerden biri oldu. 2009 doğumlu olan Öykü, kendi yaş grubunun üstünde yarışarak U20 kategorisinde 60 metre engelli branşında Türkiye Şampiyonu oldu. Öykü de Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan U20 Salon Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme onurunu yaşayacak. Şampiyonada dikkat çeken bir diğer sporcu ise Talha Gülnihal oldu. Talha, aynı kategoride gösterdiği 7,91’lik derecesiyle Türkiye ikinciliği kazandı.

Başarılı sporcuların antrenörü Burak Uygun, sporcuların elde ettikleri başarılardan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Koray, Talha ve Öykü, disiplinli çalışmanın ve kararlılığın en güzel örneklerini sergilediler. Her biri, bizi gururlandıran başarılarla evlerine döndü. Balkan Şampiyonası’nda da bayrağımızı dalgalandıracaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.