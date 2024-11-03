Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali coşkulu kutlamalar ile sona ererken, festivalin son gününde bir araya gelen 60 binden fazla Aydınlı coşkulu bir şekilde eğlendi.

Festivalin son gününde sevilen sanatçı Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları Aydınlılar ile buluştu. Festivale katılan on binlerce vatandaş, sanatçılara eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi. Festivalin üçüncü gününe 60 binden fazla Aydınlı katıldı. Festival boyunca güzel vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Festivalin son gününde gerçekleştirilen “Color Party” renkli görüntülere sahne oldu. Coşkunun doruğa çıktığı etkinlikte Aydın Tekstil Park, renk cümbüşüne döndü.

"Kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek"

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu; "Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali’ni bu yıl da vatandaşlarımız ile buluşturduk. Kentimiz genelinde kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Güzel kentimiz için hemşehrilerimiz ile ortak akılla güç birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.