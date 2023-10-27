Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Aydınfest, ikinci gününde de on binlerce Aydınlıyı bir araya getirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlılarla Cumhuriyeti 100. yılına yakışır şekilde kutlamaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Aydınfest’te 65 binden fazla Aydınlı bir araya geldi. Colorfest’le başlayan festivalde Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Köfn ve Semicenk sahneye çıktı. Festivalde bugün Metin Erkoç, Sena Şener ve Ceza sahnede olacak.