Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ankara’daki terör saldırısı dolayısıyla ertelenen Aydınfest 01-03 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Ankara’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle, 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Aydınfest Gençlik Festivali ileri bir tarihe ertelenmişti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Aydınfest Gençlik Festivali’nin 01-03 Kasım Tarihleri arasından yapılacağı duyuruldu. Tekstilpark’da düzenlenecek festivalde üç gün boyunca birbirinden ünlü sanatçı ve gruplar gençleri coşturacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları festivale davet etti.