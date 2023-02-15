Aydın’dan gönüllü olarak depremin en şiddetli yaşandığı bölgelerden Hatay’a gelen 26 kişilik sağlık çalışanından oluşan grup, yüzlerce depremzedeyi tedavi etti.

Aydın’dan gönüllü olarak depremin en şiddetli yaşandığı bölgelerden Hatay’a gelen 26 kişilik sağlık çalışanından oluşan grup, yüzlerce depremzedeyi tedavi etti.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem felaketi sonrası Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü personel deprem bölgesine geldi. Aydın’da görevli 26 sağlık personeli ise depremin en yıkıcı bölgelerinden Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzedelere gönüllü olarak destek oluyor. Mustafa Kemal Üniversite Hastanesi’nde görevlendirilen hekimler, bazı hastaların psikolojik yönden zor durumda olduğunu ve kanamaları olmalarına rağmen hastaneye girmediklerini belirtti.

“Kanamaları olmasına rağmen bina korkusuyla hastaneye girmek istemeyen depremzedeler mevcut”

Doç. Dr. Hekim Eyüp Murat Yılmaz, “Biz 11 Şubat günü 26 kişilik sağlık çalışanı grup olarak buraya geldik. Burada hizmet vermeye devam ediyoruz. İlk olarak vak’alara AKUT hizmet verirken şu an acil vakalara hizmet vermeye başladık. Artık, stabilize edip, ameliyatını yaparak, hayati organlarını kurtararak ölümüne engellemeye çalışırken şu an artık normalleşme sürecine girmeye başladık. Tabii bunlar depremzede aileler oldukları için biraz daha psikiyatrik sıkıntıları devam eden, hastaneye girmek istemeyen hastalar. Kanamaları olmalarına rağmen hastaneye girmek istemiyorlar. Onları ikna ederek tedavi ediyoruz” dedi.

“Depremzedelere hizmet vermek amacıyla gönüllü olarak geldik”

Anestezi Uzmanı Erdal Gezer, “Özellikle 10 ili kapsayan büyük kayıplarımız oldu, bu hepimizi çok üzdü. İlk günden beri biz Aydın’dan 24 kişilik bir gönüllü hekim grubu olarak buradaki depremzedelere hizmet vermek amacıyla başvurumuz vardı, bizler bu maksat ile geldik” şeklinde konuştu.