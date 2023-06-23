Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için tüm ülke genelinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilen sınav sonuçları açıklanırken, Aydın’da 9 öğrenci Türkiye birincisi oldu.

Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu Teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla gerçekleştirilen LGS merkezi sınavında sonuçlar açıklandı. Aydın’da 17 ilçede 235 okul ve 965 salonda toplam 13 bin 717 öğrencinin girdiği sınavda Aydınlı öğrenciler başarılarını katladı. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavda İncirliova ilçesinden 3, Efeler ilçesinden 2, Nazilli ilçesinden 2, Söke ilçesinden 1 ve Kuşadası ilçesinden 1 öğrenci olmak üzere Aydın’dan toplam 9 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan aldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “2023 yılı LGS‘de Aydın ilimizde, İncirliova ilçesinden 3, Efeler ilçesinden 2, Nazilli ilçesinden 2, Söke ilçesinden 1, Kuşadası ilçesinden 1 olmak üzere toplam 9 öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan almışlardır. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.