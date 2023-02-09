AYDIN (İHA) – Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için Aydın Valiliği koordinesinde afet bölgelerine toplam 154 yardım tırı gönderilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Zorlukları hep birlikte aşacağız” dedi.

AYDIN (İHA) – Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için Aydın Valiliği koordinesinde afet bölgelerine toplam 154 yardım tırı gönderilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Zorlukları hep birlikte aşacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından ülke genelindeki vatandaşlar tek yürek oldu. Aydın’da da depremin yaralarını sarmak için vatandaşlar seferber olurken, toplanan yardımlar afet bölgelerine gönderiliyor. İlk günden bu yana 7’den 70’e tüm vatandaşlar tarafından hazırlanan yardımlar tırlara yüklenirken, Aydın’dan da toplam 154 yardım tırı afet bölgesine gönderildi. Aydın Valiliği koordinesinde gönderilen yardım tırlarından 4 tanesi de bugün Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla dualarla gönderildi.

Aydınlıların bu süreçte yardımlaşma duygusunu en üst seviyeye çıkardığını belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında tüm Türkiye’den olduğu gibi Aydın’dan da yardım tırları büyük bir gayretle toparlandı ve deprem bölgesine gönderildi. Bugüne kadar toplam Aydın genelinde 154 tır deprem bölgesine intikal ettirildi. Bugün de 4 tırı biraz sonra deprem bölgesine yollayacağız. Özellikle Aydın halkına bu yardımlaşma duygusunu en üst noktaya taşımaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerimize, odalarımıza, yerel yönetimlerimize ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda çalışan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarımıza bu anlamlı çalışmada yer aldıkları için teşekkür ediyorum. Afet hesabına para yatıran Aydınlı hemşehrilerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu yaraları yardımlaşarak, zorlukları hep birlikte aşacağız” dedi.

“518 kamu çalışanı görev yapıyor”

Afet bölgelerine gönderilen personel ve iş makinaları hakkında da bilgi veren Vali Aksoy; “Özellikle bölgede ihtiyaç duyulan iş makinası konusunda da Aydın, başta özel sektörümüz olmak üzere önemli çalışmalar ortaya koydu. Bugün itibariyle 132 ekskavatör, kepçe, kamyon gibi çeşitli araçlar bölgeye sevk edildi. Özellikle kamu çalışanlarımızdan da bölgede görevlendirilenler oldu. Toplamda 518 kamu çalışanı Aydın’dan deprem bölgesinde görevlendirildi ve orada faaliyetlerini sürdürüyor. Amacımız bir an önce enkaz altında olan insanlarımız varsa, onların sağ olarak kurtulmasını sağlamak” şeklinde konuştu.

“3 binin üzerinde yatak kapasitemiz var”

Aydın’ın Adıyaman ile eşleştiğini ifade eden Vali Aksoy; “Özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanların o atmosferden uzaklaşması adına bazı iller batı bölgelerindeki illerle eş değiştirildi. Aydın ili de Adıyaman ilimizle eşleştirildi. Biz ön çalışmalarımızı yaptık. Başta kamu kurumlarımızın misafirhaneleri ve boş olan oteller olmak üzere çalışmalar ortaya koyduk. Adıyaman’dan belirlenecek olan ve Aydın’a gelecek olan depremzedelerimizi misafir etmeye hazırız. Bu anlamda ön hazırlıklarımızı hepsini tamamladık. Bunların belirlenerek bizlere gönderilmesi hususundaki çalışmaları bekliyoruz. Şu anda kaç kişi geleceğine dair bir sayı yok ama bizim kamu misafirhanelerimiz ve hazırlıklarımız şu anda 3 binin üstünde bir yatak kapasitesine sahibiz. Gelişen şartlara göre farklı alternatiflerimiz de olabilir. Onlar üzerinde de çalışıyoruz. Henüz bir tarih belli değil. Zaman zaman gelen ailelerimiz var ama Valiliğimizin organizasyonunda henüz bize intikal eden bir çalışma olmadı” dedi.

“Yardımlar 4 milyonu aştı”

Aydın’da bugüne kadar 4 milyonun üzerinde nakdi yardımın da yapıldığını sözlerine ekleyen Vali Aksoy; “Yardım tırlarımız her bölgeye gidiyor. Arkadaşlarımız planlamalarını yaptılar. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman. Kısacası ihtiyaç olan her noktaya gönderiyoruz. AFAD Başkanlığımızın ‘bize hangi noktada ihtiyaç var’ çağrısı üzerine, biz bu bölgeye tırlarımızı sevk ediyoruz. Bunun dışında gelen toplu yardımlar da var. Yine 500 bin lira gibi yardım yapan özel sektör firmalarımız da var. Toplamda da 4 milyonu aşan bir yardım yapıldı. Yani 25 liradan 500 bin liraya kadar insanlarımız gönlünden kopan yardımları yaptılar. 25 lira da, 500 bin lira da bizim için çok değerli. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.