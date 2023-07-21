Aydın’ın Efeler ilçesinde faizle para verdikleri ve ödeme yapmayan kişiyi kaçırıp zorla senet imzalattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, E.G., M.B. isimli şahıstan faizle borç para aldı. Daha sonra E.G. borcunu ödeyemediği için, M.B.,N.İ., B.B. ve V.K.’nın kendisini kaçırdığını, darp ettiklerini ve zorla senet imzalattıklarını iddia ederek şahıslardan şikayetçi oldu. Senetleri imzalayan E.G., serbest bırakılmasının ardından emniyete giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahısların işyeri ve ikametlerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, değişik miktarlarda farklı kişilere imzalatılmış 23 senet, yine farklı kişilere ait üzerinde miktar yazmayan imzalatılmış 22 senet olmak üzere toplam 45 senet ele geçirildi. Ayrıca aramada 10 tabanca fişeği, 1 teleskopik cop ile farklı türlerde resmi evraklar ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve N.İ. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

“Aracını ödünç verdi, olaya karıştı”

Operasyon çerçevesinde şüpheli olarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından serbest bırakılan Veysi K.’nın aracını bir süre için M.B.’ye verdiğini, olayların yaşandığı esnada aracın kendisinde olmadığını, olayla bağlantısının bulunmadığını belirtti.