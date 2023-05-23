Aydın’n Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış Umurlu Mahallesi’nde bulunan mezarlığı su içerisinde bırakırken vatandaşlar duruma çare bulunmasını istedi.

Aydın genelinde hafta başından bu yana etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı ilçelerinde su baskınları yaşanıp, trafikte aksamalar olurken mezarlıklar da suyla doldu. Aydın’ın en büyük ilçesi olan merkez Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde öğle saatlerinden bu yana aralıksız devam eden yağmur dolayısıyla Çarşı Mezarlığı sular altında kaldı. Vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki göstererek ilgili kurumların çalışma yapmasını ve sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Her yoğun yağış sonrası mezarlığın aynı duruma geldiğini belirten vatandaşlar, "Burası yağmur yağdığında böyle üzücü bir şekil alıyor ve mezarlığın içi suyla doluyor. İlgili tüm kurumlara rica ediyoruz bu sorunla ilgili tedbir alınarak çare bulunsun" ifadelerini kullandı.