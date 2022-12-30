Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden 7 kişinin ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybeden 7 kişinin ise kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre tüp değişimi esnasında patlamanın meydana geldiği ve bir anda işyerini alevlerin sardığı öğrenilirken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınırken, patlama tüm yönüyle soruşturuluyor.

Bölgeye sevk edilen ambulanslar ile yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayda yaralananların Cennet Yeldi (24), Mustafa Görkem Balkır (20), Merve Bayar (24), Hasan Pehlivan (41) ve Osman Sakızcı (19) olduğu tespit edildi. Patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi’nin vücudunda yüzde 80 oranında yanık oluşurken, tedavisi için ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildiği öğrenildi.