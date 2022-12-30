Yangın sonrası Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 5 kişiyi gözaltına aldıkları öğrenildi.

Yangın ihbarı paniğe sebep oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yangın ihbarı paniğe sebep oldu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Nazilli’deki işletmede patlama sonrası çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangının bir anda alevlenmesi ve bir vatandaşın müdahalesi yer alırken, alevlerin işletmenin giriş kapısını tamamen kapladığı görülüyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangının ilk anları cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

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