Aydın’ın Efeler ilçesinde AK Parti İl Başkanlığının bulunduğu binanın yan cephesine asılan ve krize neden olan CHP pankartı İl Seçim Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da genel seçim çalışmaları aralıksız devam ederken, seçime 18 gün kala Aydın’da siyasi tansiyon da yükseliyor. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan ve aralarında AK Parti Aydın İl Başkanlığının da yer aldığı binanın yan cephesine CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından gece saatlerinde asılan pankart krize neden oldu.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından binanın yan cephesine asılan pankart, vinç yardımıyla indirilmek istenince CHP’liler duruma karşı çıktı. Bölgeye gelen CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, konu ile ilgili sözleşmelerinin olduğunu ve afişin kaldırılamayacağını söylemesi üzerine iki taraf da konuyu İl Seçim Kurulu’na taşıdı. İl Seçim Kurulu tarafınca iki parti üyelerinin de ifadelerinin dinlenmesinin ardından, kuruldan pankartın aykırı ve usulsüz olarak asıldığı gerekçesiyle kaldırılması kararı verildi.

Kararın açıklanmasının ardından her iki partinin üyeleri de Atatürk Kent Meydanı’nda toplanmaya başladı. Pankart vinçle asıldığı yerden indirildi. İndirilen pankart, CHP üyeleri tarafından teslim alınmasının ardından her iki parti üyeleri de sorunsuz bir şekilde dağıldı.