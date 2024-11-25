Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Fuar Aydın alanında düzenlenen Aydın Kitap Fuarı sona ererken, fuar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından kamulaştırılarak vatandaşların hizmetine açılan Aydın Tekstil Park içerisinde yer alan Fuar Aydın alanında düzenlenen Aydın Kitap Fuarı’na yüz bine yakın vatandaş katıldı. Fuarda 7’den 70’e her yaştan vatandaş edebiyat dolu günler geçirdi. 10 gün süren fuara çevre illerden de yoğun katılım oldu.

Aydın Kitap Fuarı’nda sevilen yazarlar, sanatçılar ve bilim insanları söyleşiler düzenledi, imza günlerinde okurları ile buluştu. Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Prof. Dr. Celal Şengör, Mustafa Balbay, Yoshinori Moriwaki, Şermin Yaşar ve daha onlarca sevilen yazar, sanatçı ve bilim insanının Aydınlılar ile buluştuğu Aydın Kitap Fuarı’nda yerel yazarlar da yer aldı. Birçok yayınevinin katıldığı fuarda vatandaşlar, edebiyatın her alanından kitapları bulma, başka yerlerde bulamadıkları eserleri inceleme fırsatına erişti. Aydın Kitap Fuarı’na katılan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu: Kitaplar aydınlık yarınlarımıza açılan kapının anahtarıdır

Aydın Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Başkan Çerçioğlu, “Kentimize kazandırdığımız Fuar Aydın alanında Aydın Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapmaktan, yüz bine yakın vatandaşımızı misafir etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Fuara katılan tüm vatandaşlarımıza, yazarlarımıza, sanatçılarımıza ve bilim insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kitaplar aydınlık yarınlarımıza açılan kapının anahtarıdır, bizler de Cumhuriyetimizin aydınlık yarınları için çalışmaya, vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.