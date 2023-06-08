Aydın Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen hizmetlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı sorumlu yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Aydın’da sağlık alanında vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Aydın Devlet Hastanesi’nde Aylık Olağan değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Aylık olağan değerlendirme toplantımız, Branş Sorumlusu Hekimlerimiz ve Yöneticilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, acil servis, ameliyathaneler, yoğun bakımlar, yataklı servisler, poliklinik hizmetleri, laboratuvarlar ve görüntüleme hizmetlerinin işleyişi ile branşlar arası konular değerlendirildi” denildi.