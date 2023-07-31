Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda göç ve göçmen konusu masaya yatırıldı.

İl Göç Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın’da ikamet eden sığınmacı ve yabancı uyruklu şahısların genel durumunu değerlendirmek, yaşanabilecek her türlü sorun ve sıkıntıya çözüm üretmek, uyum faaliyetleri konusunda istişarelerde bulunmak hedefiyle gerçekleştirilen toplantıda, misafir edilen göçmenlere yönelik emniyetten asayişe, sağlıktan eğitime kadar birçok konu görüşüldü. Yapılan sunumların ardından toplantıda İl Göç Kurulu Üyelerinin görüş ve önerileri de ele alındı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra ilgili kurum temsilcileri katıldı.