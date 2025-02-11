Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen gençlik kampına bu yıl Aydın ev sahipliği yaparken, 5 farklı ilden gelen 120 gencin, kampta milli, manevi ve kültürel değerlerle buluşması sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen gençlik kampı, Aydın’ın Kuşadası Efeler Gençlik Kampı’nda 7-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dört gün süren etkinlikte, gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerle buluşması sağlandı. Aydın, İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illerinden 120 öğrencinin katıldığı kampta, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın manevi danışmanları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlik liderleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler gençlere rehberlik etti. Kamp süresince öğrenciler, kişisel gelişimlerini destekleyecek etkinliklere katılım sağladı ve milli, manevi, kültürel değerlerin önemini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen atölye çalışmaları, sportif etkinlikler, doğa yürüyüşleri ve takım oyunlarıyla gençler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de dayanışma ruhunu pekiştirdi. Aynı zamanda, manevi sohbetler ve milli kimliği güçlendiren söyleşilerle, gençlerin değerler eğitimine katkı sağlandı.

Kampın önemini yerinde gözlemlemek amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu kampı ziyaret ederek gençler bir araya gelirken, kamp süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı ve etkinliklere eşlik etti.