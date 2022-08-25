Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aydın İl Başkanı Erol Yeryaran ve ilçe temsilcileri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek destek istedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aydın İl Başkanı Erol Yeryaran ve ilçe temsilcileri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek destek istedi.

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Aydın ilindeki temsilcileri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Emeklilikte yaşa takılanlar için ciddi bir çalışma yapıldığını belirten Başkan Özcan, “Devletimiz büyüktür, güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti bu sitemin yükünü kaldırabilecek derecede güçlüdür. Türkiye bir Orta Afrika ülkesi değildir. Ben mağduriyetlerin giderebileceğine inanıyorum. Devlet büyüklerimiz ve genel başkanlarımız bu yönde ciddi çalışmalar yapıyor. İnşallah umuyorum ve diliyorum ki hiçbir vatandaşlarımızın mağdur olmadığı ve tüm mağduriyetlerin de giderildiği bir sistemle bu sorun çözüme kavuşur” ifadelerine yer verdi.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Yeryaran; “Başkanımız bizleri çok güzel karşıladı, çok güzel destek verdi. Biz de hep birlikte daha iyi günlere geleceğimiz ve torunlarımız için çıktığımız bu yolda bizi yalnız bırakmayanların yanında olacağız. Aydın’ın doğu bölgesinde EYT’yi biraz daha kalkındırıp şahlandırmak istiyoruz. Burada başkanımızın destekleriyle daha da güçleneceğiz” sözlerini kaydetti.