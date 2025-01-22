Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı bilinen tarihi Gümrükönü Hanı, yıllardır yeniden ayağa kalkacağı günü beklerken, uzun süredir atıl durumda olan tarihi yapıda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinin eski yerleşim yerlerinden olan ve Hasır Pazarı olarak bilinen mevkii, modern dünyaya inat tarihi dokusunu korumaya devam ederken, içerisinde barındırdığı 200 yıllık Gümrükönü Hanı da yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor. Yaklaşık 13 yıl önce restorasyonu yapılan ve başlatılan hukuki sürecin ardından adeta kendi haline bırakılan tarihi yapının bölgeye ve turizme kazandırılması için çalışmalar sürerken, belediye ekiplerince tarihi han temizlendi. Yabani otların büyüdüğü tarihi hanın bahçesi temizlenirken tarihi yapının her yeri de yıkandı. Tarihi hanın temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle esnafı ise yetkililere teşekkür etti.

Öte yandan bölgenin önemli ticaret yolları üzerinde olduğunu hatırlatarak hanın önemine dikkat çeken bölge esnafı, han ve sokağın İstanbul’un Kapalı ve Mısır Çarşısı, İzmir’in Kemeraltı Çarşısı gibi gözde çarşılardan biri olmaya aday olduğuna dikkat çekti.