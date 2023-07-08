Aydın’daki Nysa Antik Kenti’nde bulunan 2 bin yıllık amfi tiyatro, gerçekleştirilen özel bir oyunla yeniden canlandı. "Ben Anadolu" isimli tiyatro oyunu, bu tarihi mekanda sahnelenerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, o anlar ise fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül tarafından havadan görüntülendi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan ve geçmişten bugüne sanatın, kültürün önemli merkezlerinden olan Nysa Antik Kenti’ndeki 2 bin yıllık tarihi amfi tiyatro, "Ben Anadolu" isimli özel bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Altı bin yıl geçmişi bulunan, toprakla, ağaçla, masallarla, tarihle bir olan, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların 16 ayrı karakterle sahnelendiği tiyatro oyunu, tarihi mekanda yeniden hayat bulurken, antik kentte ortaya çıkan muhteşem görüntüler ise fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül tarafından görüntülendi.

Oyun, Anadolu’nun zengin, mitolojik ve tarihi geçmişine odaklanarak seyircileri zamanda geriye götürürken, bu özel sanat etkinliği ise geçmiş ile sanatı bir araya getirerek bölgenin kültürel zenginliklerini ortaya çıkardı.

Öte yandan 1984 yılında Güngör Dilmen’in usta oyuncu Yıldız Kenter’in önerisiyle kaleme aldığı ve 6 bin yıllık Anadolu tarihinin anlatıldığı “Ben Anadolu” oyununda, 16 farklı karakteri canlandıran Ayça Bingöl’ün muhteşem performansı ise seyircilerden tam not aldı.