Aydın genelinde, yarın günün ilk saatlerinden itibaren hafif ve orta kuvvette zirai don etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada "Bölgemizde hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren iç kesimlerde hafif, 21 Şubat 2025 Cuma gününden itibaren Aydın’ın merkez ve kıyı ilçelerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Buzlanma, zirai don olayı ve ulaşımda aksamalar yaşanma ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.