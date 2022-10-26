Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Ziraatçılar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarının olduğu bölgede 09 DZ 161 plakalı otomobil, 06 EC 1688 plakalı otomobil ve 49 E 1941 plakalı otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle 06 EC 1688 plakalı otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, trafik ekipleri yolu iki şeride düşürerek kontrollü geçişi sağladı. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından belediye ekipleri yolda kumlama çalışması gerçekleştirdi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.