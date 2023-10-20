Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çeştepe Mahallesi Aydın-Çine karayolu Otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın - Çine karayolu üzerinde ilerlemekte olan İ.P idaresindeki 09 AFH 293, Engin Sezgin yönetimindeki 09 AF 592 ve Ö.K. idaresindeki 09 ADR 816 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada Engin Sezgin, A.S., İ.P., Ö.K., A.K ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Engin Sezgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan A.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.