Zeytin ve zeytinyağında yaşanan sorunlar ve çözüm yollarının görüşüldüğü, sektör toplantısı Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleştirildi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörüne dair sorun, çözüm önerileri ve talepleri tespit etmek üzere gerçekleştiren sektör toplantısı Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı. Aydın’ın önemli ürünlerinden olan zeytinde geçtiğimiz yılın sezon değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, sektör temsilcileri sorun ve taleplerini iletti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, borsa olarak zeytin ve zeytinyağının tanıtılması adına çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, “Zeytin ve zeytinyağı üretimi ülkemizin en önemli tarımsal faaliyetlerinden biri olmakla beraber ilimiz ekonomisine de önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır. Aydın Ticaret Borsası’nda 2023-24 sezonunda 18 bin 326 ton sofralık zeytin işlem görürken, ortalama satış fiyatı ise 53 lira 65 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Yine 2023-24 sezonunda borsamızda 8 bin 836 ton zeytinyağı işlem görmüş olup, ortalama fiyatı ise 185 lira 87 kuruş olarak gerçekleşmiştir. İlimizin tarımsal değerlerinin tanıtımı ve markalaşması, haksız rekabetten korunması, ulusal ve uluslararası platformda tanınması adına özverili çalışmalarını sürdüren borsamız Aydın Memecik Zeytinyağı’nı 17 Eylül 2020 tarihinde, bölgemize has bir çeşit olan Aydın Yamalak Sarısı Zeytini’ni 21 Nisan 2021 tarihinde, Aydın Memecik Zeytini’ni 7 Mayıs 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillendirmiştir. Ülkemizde tescilini sağlayarak koruma altına aldığımız coğrafi işaretli ürünlerimizin, dünya çapında tanınması adına Avrupa Birliği Coğrafi İşaret çalışmalarına önem veren borsamız, Aydın Memecik Zeytinyağı’nı, Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin 20. coğrafi işaretli ürünü olarak 5 Şubat 2024 tarihinde tescillendirmiştir. Aynı zamanda 12 Kasım 2021’de Aydın Memecik Zeytini’nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvurusunu gerçekleştirmiştir. En kısa sürede Aydın Memecik Zeytini’nin de Avrupa Birliği’nde tescilini aldığımız müjdesini sizlerle paylaşmayı bekliyoruz. Aydın Ticaret Borsası olarak Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı’nı tanıtmak ve ayırt edici özelliklerini nihai tüketiciye aktarmak amacıyla tadım panelistlerimizle birlikte ülkemizin farklı illerinde Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri düzenlemekteyiz. Şu ana kadar 32 ilde bu etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Sektöre dair sorun, öneri ve taleplerimizin kamuoyu oluşturması adına özverili bir çalışma sergiliyoruz. Borsamız sektöre dair sorun, çözüm önerileri ve talepleri tespit etmek üzere gerçekleştirdiği sektör toplantılarıyla konuların çözüme kavuşması için yetkili mercilere istişarede bulunmaya devam edecektir. Zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili sorunların değerlendirilip, üretim ve ihracatı geliştirerek çözüm önerilerinin konuşulacağı sektör toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyor, sezonumuzun tüm üreticilerimize, tüccarımıza ve ihracatçımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, 2023-24 sezonu ihracat istatistiklerini paylaştı.

Konuşmaların ardından program soru cevap ve önerilerin alınması ile devam etti.