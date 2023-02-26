Ele geçirilen toplanmış zeytinler sahibine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Germencik’te icra edilen devriyelerde birçok şahsa ait zeytin bahçesinden hırsızlık yapan 13 şahıs çaldıkları zeytinler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde çeşitli bahçelerden zeytin hırsızlığına karışan 13 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

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