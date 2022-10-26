Türkiye’nin ne fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili Aydın’da zeytin hasat sezonu bu yıl gecikmeli olarak başladı. Günlerdir yağış bekleyen üreticiler, ürünler olgunlaştığı için değil dökülmeye başladığı için hasada başladıklarını belirttiler.

Türkiye’nin ne fazla zeytin ağacı varlığına sahip ili Aydın’da zeytin hasat sezonu bu yıl gecikmeli olarak başladı. Günlerdir yağış bekleyen üreticiler, ürünler olgunlaştığı için değil dökülmeye başladığı için hasada başladıklarını belirttiler.

Türkiye’nin en fazla zeytin ve zeytinyağı üreten illerinin başında yer alan Aydın’da zeytin hasadını kuraklık nedeniyle yazdan kalma bir günde başlayan üreticiler, rekoltenin yüksek ancak kuraklık nedeniyle yağ oranının düşük olduğunu belirttiler. Söke Bağarası’ndan kafile olarak Kuşadası’ndaki zeytinliklere zeytin toplamaya gelen ekibin işçiler geçen yıllarda Ekim ayının ilk haftasında başladıkları zeytin toplama işine bu yıl kuraklık nedeniyle geç başladıklarını belirttiler. Yağlık zeytinleri makineli çırpma aletleri ile hasat ettiklerini belirten ekip başı Halil Ayan, “Bu yıl var yılı ve ağaçlarda sezon başında çok iyi hazırlık vardı. Ancak yağış olmadığı için zeytinler küçük kaldı. Üreticilerin büyük bir kısmı yağmuru bekliyor” dedi.