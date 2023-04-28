Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesinde Aydın’da eğitimler aralıksız devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın’da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda 2022 yılı içerisinde de binlerce kişiye yüzme eğitimi verildi. İl genelindeki eğitimler 2023 yılı içerisinde de aralıksız devam ederken, Bakanlığın 30 bin kişiye yüzme öğretme hedefi çerçevesinde Efeler, Çine, Didim portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde çalışmalar sürüyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle ile hareket eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz yüzmenin sağlık ve spor olarak öneminden bahsetmek ve bütün çocuklarımıza yüzme öğretmek için antrenörlerimizle birlikte eğitimlerimize devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.