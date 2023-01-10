Aydın’da son günlerde yapılan operasyonlarda Yunus ekipleri 25 aranan şahsı yakaladı.

Aydın’da son günlerde yapılan operasyonlarda Yunus ekipleri 25 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda, aralarında 8 yıl 7 ay, 5 yıl 6 ay ve 3 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıslarında olduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 25 aranan şahsı yakaladı. Toplam 7 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ve 2 adet narkotik hap ele geçirildi. 1 şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek yakalanırken, 1 şahıstan 1 adet otomatik tüfek ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 1 adet çalıntı motosiklet bulunurken, 1 şahıstan 5 parça tarihi eser niteliğinde sikke, 2 şahıstan 9 bin 760 adet kıyılmış tütünlü bandrolsüz makaron ele geçirildi. Yunus ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.