Aydın’da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte Aydın’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Aydın’ın yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Sabah saatlerinde Bozdoğan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Rakımı yüksek bölgelerde başlayan kar yağışı ile birlikte yeşil örtü beyaza büründü. Mart ayında gelen kar yağışı vatandaşları ise sevindirdi. Yağışların bugün gün sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.