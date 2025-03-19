Aydın’da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte Aydın’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Kuyucak Belediyesi’nden 18 Mart İçin İftar Sofrası Kuyucak Belediyesi’nden 18 Mart İçin İftar Sofrası

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Aydın’ın yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Sabah saatlerinde Bozdoğan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Rakımı yüksek bölgelerde başlayan kar yağışı ile birlikte yeşil örtü beyaza büründü. Mart ayında gelen kar yağışı vatandaşları ise sevindirdi. Yağışların bugün gün sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA