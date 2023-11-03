Aydın Devlet Hastanesi’nde düzenlenen toplantıda yoğun bakım üniteleri masaya yatırılırken, hizmetlerin işleyişi ve talepler görüşüldü.

Aydın’da sağlık altyapısının da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Devlet Hastanesi yönetimi aylık olağan değerlendirme toplantısı yaparken yoğun bakım üniteleri ile ilgili çalışmaları da görüştü. Yoğun bakım hizmetlerinin işleyişi ile talep ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda, hizmet kalitesinin ve altyapının artırılması yönündeki çalışmaların ağırlık verilmesine dikkat çekildi.

Hastane toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya branş sorumlusu hekimlerimiz, yoğun bakım hemşireleri, eğitim birimi, kalite birimi, enfeksiyon kontrol birimi, kan transfüzyon birimimiz, atık yönetimi birimi, tıbbi sarf depo birimi, teknik depo birimi, teknik servis birimi, güvenlik hizmetleri birimi, temizlik hizmetleri birimimiz ve hastane yöneticileri katıldı.