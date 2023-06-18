Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da binlerce aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda ter dökerken, sınavın 2’inci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile heyecan devam etti.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS girdi. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın ilk gününde Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu gerçekleştirildi. Bugün de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu için öğrenciler sınav merkezlerine gitti. Öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Sınav merkezleri ve çevresindeki güzergahlarda Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin sınava rahat bir şekilde girebilmesi için özveriyle çalıştı. Yunus ve şahin ekipleri kent genelinde duyarlı olurken, sınava geciken bir çok öğrenciyi de sınava yetiştirdi.

Öğrenciler sınav esnasında, aileleri de okul önlerinde ter döktü. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Sınavdaki çocukları kadar dışarıda heyecan yaşayan veliler de sınav sonuna kadar sınavdaki yakınlarını bekledi.