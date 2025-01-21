Aydın’da 2025 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken, en çok harcama yapan kurum Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü oldu.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı 1. Dönem Toplantısı, Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2024 yılı içerisinde yapılan yatırımlar değerlendirilirken, 2025 yılındaki projeler de görüşüldü. Aydın genelinde 2024 yılında uygulanan 457 projeden 116 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar, geriye kalan 341 adet projenin de 188 adedinin devam ettiğini, 7 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 93 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti. İl genelinde uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarının 56 milyar 878 milyon 678 bin TL, önceki yıllar harcaması 12 milyar 348 milyon 40 bin TL, 2024 yılı ödeneği 17 milyar 98 milyon 279 bin TL olduğunu sözlerine ekleyen Vali Yardımcısı Bayar, 2024 yılı harcamasının ise 14 milyar 354 milyon 598 bin TL olduğunu, toplam harcama tutarının ise 26 milyar 702 milyon 638 bin TL olduğunu açıkladı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2024 yılı ödeneğinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3’te yer alan sektörler sıralamasıyla Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal 5 milyar 277 milyon 730 bin TL harcamayla 1. sırada, Sağlık 3 milyar 200 milyon 470 bin TL ile 2. sırada, Ulaştırma-Haberleşme sektörü ise 2 milyar 77 milyon 849 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

Kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 6 milyar 799 milyon 224 bin TL harcamayla 1. sırada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 6 milyar 571 milyon 188 bin TL harcamayla 2. sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ise 3 milyar 247 milyon 650 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

“Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışacağız”

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek “Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Bayar’ın açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.