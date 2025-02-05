Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Erkek Grekoromen Güreş İl Birinciliği Mimar Sinan Spor Salonu’nda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

11 okuldan 31 sporcunun katıldığı müsabakalarda genç güreşçiler, minderde üstün performans sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele etti. Karşılaşmalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, sporcular hem teknik becerilerini hem de azimlerini ortaya koydu. Dereceye giren sporcular; 34-38 kg Ferit Taşdemir, 41 kg Emir Demir, 44 kg Ali Efe Gülşen, 48 kg Yağız Eymen Soydan, 52 kg Emre Aldım, 57 kg Kadir Dakak, 62 kg Ayaz Çağlayan, 68 kg Can Soycan, 75 kg Poyraz Karakurt, 85 kg Kuzey Baybora, 85-100 kg’da Şakir Akay oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dereceye giren tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dilenerek, geleneksel güreş kültürünü yaşatan ve büyük bir mücadele örneği sergileyen sporcuların gelecekte de önemli başarılar elde etmeleri temenni edildi.