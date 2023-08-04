Türkiye’nin en ılıman şehirleri arasında yer alan ve özellikle emeklilerin en çok yaşamayı tercih ettiği illerin başında gelen Aydın’da yerel yönetimlerin en büyük sıkıntılarından biri mezar yeri temini olmaya başladı.

Türkiye’de en fazla göç alan illerden biri olan ve özellikle kışın ılıman geçmesi nedeniyle pek çok kişinin kışlık olarak yaşamak istediği Aydın, büyükşehir olduktan sonra mezarlık hizmetleri de muhtarlıklardan alınarak tamamen belediyelere devredildi. Nüfusun en yoğun olduğu Efeler ilçe merkezinde 1999 yılında açılan ve 2000’li yıllardan sonra Tellidede Mezarlığı’nın dolması nedeniyle önceden mezar yeri satın almayanların defnedildiği Kemer Mezarlığı’ndaki 16 bin mezar kapasitesinin dolduğu belirtildi.

Yıllık cenaze sayısı yaklaşık yüzde 290 oranında arttı

Mevcut haliyle 131 bin metrekare olan Kemer Mezarlığı’ndaki 16 bin mezar yerinin dolduğu ve Efeler ilçe merkezindeki tüm yerleşim birimlerinde vefat edenlerin yüzde 40’ın buraya defnedildiğini belirten yetkililer, “Aydın Efeler ilçesi ve bağlı yerleşim birimlerinde toplam 120 mezarlığımız var. İlçe genelinde vefat edenlerin yaklaşık yüzde 60’ı Efeler’in çeşitli yerlerinde bulunan 119 mezarlığa, geri kalan yüzde 40 ise Kemer Mezarlığı’na defnediliyor. Hal böyle olunca da Kemer Mezarlığı doldu” diyerek Aydın’daki mezarlık sıkıntısının önümüzdeki günlerde daha da artacağı bu nedenle definlerin boş olan yakın köylere yapılmasının beklendiği belirtildi.