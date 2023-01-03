Aydın’ın Efeler ilçesinde yeni yılın ilk günlerinde de drone destekli trafik denetimleri aralıksız devam ederken kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yeni yılın ilk günlerinde de drone destekli trafik denetimleri aralıksız devam ederken kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Aydın’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği’ne bağlı operatörler tarafından yeni yılın ilk drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler’de bulunan İzmir Bulvarı Ziraatçiler Kavşağı’nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde 200 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 13 araca toplamda yaklaşık 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan bazı sürücüler drone tarafından görüntülenirken ceza yemekten kaçamadı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve farkındalık oluşturulması adına gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.