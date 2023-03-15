Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin yeni rektörü belli oldu. Görev süresi dolan mevcut Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yerine Prof. Dr. Bülent Kent atandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında görev süresi dolan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yerine beklenen isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararname ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bülent Kent atandı.

Aslen Aydınlı olan Prof. Dr. Bülent Kent, lisans eğitimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2001 yılında yüksek lisans derecesini Potsdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Kent, 2005 yılında ise doktora derecesini Berlin Freie Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden aldı. Birçok üniversitede doçent doktor olarak görev yapan Kent, 2018 yılından itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare ve İdari Yargılama Hukuku Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmakta ve dekanlık görevini sürdürmektedir. Kent’in, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Regülasyon Hukuku, Bilişim Hukuku ve Yerel Yönetimler alanlarında da yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunuyor.