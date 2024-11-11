Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre Aydın’da Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Aydın’da yeni haftada parçalı bulutlu hava hakim olurken Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak. Haftanın ilk günlerinde ılık ve bulutlu bir hava beklendiği Aydın’da 11 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık, gece saatlerinde 10 dereceye kadar düşerken, gündüz 22 dereceyi bulacak. 12 Kasım Salı günü, yine parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 8 dereceye kadar gerilerken, gündüz 23 dereceye kadar ısınacak. 13 Kasım Çarşamba günü de benzer bir hava durumu devam edecek. Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklıklar 10 derece civarında başlayıp, 23 dereceye kadar çıkacak. 14 Kasım Perşembe günü ise akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 10 derece, en yüksek 23 derece olacak. 15 Kasım Cuma günü de öğle saatlerine kadar sağanak yağışın devam etmesi beklenirken hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 22 derece olarak ölçülecek.