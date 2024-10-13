Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, 14 Ekim Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması beklenirken en yüksek hava sıcaklığı 33 derece olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ekim ayı ortalama sıcaklığı 27 derece olan Aydın’da hava sıcaklıklarının il genelinde 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Az bulutlu bir havanın hakim olacağı Aydın’da özellikle 16 Ekim Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 14 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 31 derece olacak. 15 Ekim Salı günü hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 32 derece olacak. 16 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 33 derece olacak. 17 Ekim Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 29 derece olacak.