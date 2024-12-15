Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Aydın’da Pazartesi günü yağışlı hava etkili olacak.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde gün içinde 15 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu, bir havanın hakim olacağı Aydın’da özellikle Pazartesi günü aralıklı yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 16 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 9, en yüksek 16 derece olacak. 17 Aralık Salı günü hava sıcaklığı en düşük 5, en yüksek 15 derece olacak. 18 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 16 derece olacak. 19 Aralık Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 17 derece olacak.